Acidente na Rio-Santos deixa três mortos e fere quatro Um acidente ocorrido na tarde de hoje envolvendo um veículo e uma motocicleta deixou três mortos e quatro feridos, sendo dois deles em estado grave, na rodovia Rio-Santos, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária, um veículo Logus, de Caraguatatuba, com cinco ocupantes, trafegava no sentido Caraguatatuba/São Sebastião, quando o motorista teria perdido o controle e avançado a pista contrária, atingido a motocicleta, arrastando e matando seus dois ocupantes, também de Caraguatatuba. O passageiro da frente do veículo também acabou morrendo. A polícia e o pronto-socorro de São Sebastião não haviam identificados todas as vítimas até as 19h. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, chovia muito no momento do acidente. O local fica distante oito quilômetros do centro da cidade. As sete vítimas foram socorridas por três ambulâncias, sendo duas da prefeitura de São Sebastião e uma do Corpo de Bombeiros do mesmo município.