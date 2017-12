Acidente na Rodovia Dom Pedro deixa 2 mortos e 50 feridos

JUNDIAÍ - Um acidente às 5h30 deste sábado na Rodovia Dom Pedro, no quilômetro 102 do sentido Jacareí, deixou dois mortos e cerca de 50 feridos no município de Itatiba, a 84 quilômetros da capital paulista. Um ônibus com 52 romeiros e um motorista que saiu de Andradas, em Minas Gerais, bateu na traseira de uma carreta a caminho de Aparecida, no interior de São Paulo.

Cinco pessoas estão em estado grave e foram encaminhadas para a Santa Casa de Itatiba e de Atibaia. Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, algumas sofreram fraturas e correm risco de morrer.

No caminhão, havia somente o condutor, que não ficou ferido. O motorista do ônibus estava muito abalado, mas não se machucou. As vítimas em estado menos grave, que quebraram o nariz, sofreram corte no rosto ou bateram a cabeça, foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Itatiba.

Durante o atendimento às vítimas, prestado pelo Corpo de Bombeiros e pela concessionária, as duas faixas da Rodovia no sentido Jacareí foram fechadas por quatro horas. Entre 5h30 e 9h30, os veículos usaram o acostamento para trafegar. A Rota das Bandeiras informou que não se formou congestionamento.