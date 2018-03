Acidente na serra congestiona a Régis Bittencourt Um acidente envolvendo duas carretas e um caminhão causava um congestionamento de pelo menos oito quilômetros no km 354 da rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em Miracatu, na manhã desta sexta-feira, 30. As colisões ocorreram na Serra do Cafezal, onde a rodovia tem pista simples e está em processo de duplicação. Um motorista, ferido, foi levado para um hospital de Miracatu. A faixa única no sentido de Curitiba ficou interditada e o trânsito estava sendo desviado para o acostamento.