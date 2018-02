Acidente no litoral de SP interdita Piaçaguera-Guarujá Um acidente entre dois caminhões na manhã de hoje interditou parcialmente a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, conhecida como Piaçaguera-Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Ninguém ficou ferido. Os dois sentidos da via permaneciam fechados por volta de 12h30.