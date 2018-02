Acidente no RJ deixa um morto e dois feridos Uma batida entre um carro e um ônibus na descida do Viaduto de Mesquita, na baixada fluminense, matou uma pessoa e deixou dois feridos na manhã desta quinta-feira, 28. Com o impacto, o ônibus invadiu uma borracharia e derrubou a parede de um prédio nas proximidades.