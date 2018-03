Acidente no RS deixa 18 turistas argentinos feridos Pelo menos 18 turistas argentinos ficaram feridos na madrugada de hoje após um acidente na rodovia BR-290, na região de Santo Antônio de Patrulha, próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus que seguia de Buenos Aires, na Argentina, para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, tombou no canteiro central da rodovia, na altura do km 38. Duas pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas ao Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Outras cinco tiveram ferimentos leves e 11 passaram por avaliação médica, segundo a PRF. De acordo com a PRF, acredita-se que o motorista tenha dormido ao volante.