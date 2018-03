Acidente provoca engavetamento e morte em Botucatu

O engavetamento teve início com o capotamento do GM/Corsa, placas CYF-3400, de São Manuel, dirigido por Fernando Rodrigo Franco, de 29 anos. O carro ficou capotado no meio da pista e o corpo do motorista, que morreu na hora, no canteiro central da rodovia. Para retirar o corpo e o carro, a Polícia Rodoviária interditou o trecho, nas proximidades de uma descida, próxima ao posto do pedágio de Botucatu.

Enquanto esperavam, motoristas que aguardavam a conclusão do resgate, foram surpreendidos por um caminhão desgovernado, descendo a rodovia. Sem frear, o caminhão foi arrastando os carros e só parou ao bater em uma van com uma família que seguida de São Paulo para Avaí, na região de Bauru. Havia gente dentro e fora dos veículos, que tentaram se proteger da batida em sequência. "Ficamos com muito medo, achei que todos fôssemos morrer. Não tem explicação, foi como se você estivesse sentindo a morte perto de você", disse a professora Maria Angélica Alípio.

Para os policiais que atenderam a ocorrência, o acidente foi causado por negligência do motorista, que não obedeceu a sinalização que antecipava a interdição da pista e não reduziu a velocidade. O caminhão, da Transportadora Andradina, da cidade paulista do mesmo nome, era dirigido por Washington Luiz Pereira, que disse aos patrulheiros que não conseguiu frear o veículo. Com o engavetamento, a limpeza e liberação total do trecho da rodovia só foi possível por volta das 7 horas a manhã desta sexta-feira.