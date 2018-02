Acidente provoca lentidão na av. dos Bandeirantes A Avenida dos Bandeirantes apresenta lentidão de 3,5 quilômetros no sentido Marginal, conforme a CET. Uma carga de trigo tombou na faixa central, no cruzamento com a Rua Cabo Verde, às 14h43. Três das cinco faixas de circulação da avenida estão bloqueadas.