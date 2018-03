Acidente provoca lentidão na Carvalho Pinto, em SP Um acidente ocorrido durante a madrugada de hoje provocou lentidão na Rodovia Carvalho Pinto, no interior de São Paulo. De acordo com a Desenvolvimento Rodoviário SA (Dersa), o acidente aconteceu por volta das 5h40 na altura do quilômetro 93, sentido interior-capital, no município de São José dos Campos. Uma carreta que transportava areia tombou, espalhando a carga pelas três faixas. A Dersa informou que o trânsito não chegou a ficar interrompido porque, no local do acidente, existe o pátio de uma balança desativada. Os veículos seguiam por esse trecho, o que causava morosidade, e retomavam a Carvalho Pinto mais adiante. Não houve feridos. A Dersa deve liberar a pista até o fim da manhã.