Acidente rodoviário mata dois e deixa seis feridos em SC Duas pessoas morreram e seis ficaram gravemente feridas ontem após um acidente entre dois veículos de passeio na altura do km 292 da rodovia BR-101, na região de Imbituba, em Santa Catarina. Um casal que ocupava um Ford Escort morreu no local, os irmãos do motorista e outra passageira tiveram lesões graves, segundo informações da Polícia Rodoviária. Os dois passageiros de um Polo também ficaram gravemente feridos.