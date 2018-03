Acidentes caem 36% no feriado de Tiradentes em SP

Em números absolutos, neste ano ocorreram 1.030 acidentes, que deixaram 25 mortos e 547 feridos. No ano passado, foram 975 acidentes, com 28 mortes e 648 pessoas feridas. Mas, como o período de 2009 foi maior, o índice medido pela secretaria neste ano foi de 0,7, frente a 1,1 em 2008, nos 22 mil km de rodovias paulistas. Ainda se levando em conta a mesma avaliação, o número de mortes caiu 42%, de acordo com a secretaria. Cerca de 1,6 milhão de veículos, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), saíram da capital.

A Polícia Rodoviária Estadual flagrou 72 casos de motoristas embriagados durante o feriado, segundo o comando do órgão, 20 a mais do que em 2008. Foram emitidas 14.819 autuações por infrações diversas, principalmente excesso de velocidade e tráfego pelo acostamento, e apreendidos 606 veículos. Dezoito deles eram roubados e serão devolvidos aos proprietários. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.