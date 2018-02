Acidentes de trânsito deixam 4 mortos no interior de SP

Em Sertãozinho, dois acidentes provocaram a morte de duas pessoas, além de sete ficarem feridas. Um acidente ocorreu à tarde, com capotamento de um carro com três pessoas na saída do Parque Ecológico da cidade. Rômulo Oliveira dos Santos, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa local. As outras duas pessoas tiveram ferimentos leves. À noite, um carro com seis pessoas capotou na Rodovia Carlos Tonani. Uma pessoa morreu. Um homem teve ferimentos graves e quatro pessoas sofreram escoriações leves.

Em Morro Agudo, Fabrício Júnior Hilário, de 22 anos, morreu em acidente de trânsito, à tarde, na zona urbana. Ele perdeu o controle da moto e bateu na lateral de um ônibus. A morte de Hilário foi instantânea.