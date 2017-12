Acidentes deixam 7 feridos em São Paulo Pelo menos sete pessoas ficaram feridas em dois acidentes na manhã de hoje em São Paulo. Na avenida do Estado, um caminhão, um ônibus e um veículo de passeio colidiram, deixando pelo menos quatro feridos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Outras três pessoas ficaram feridas na Rua José Barros Magaldi, próximo à Estrada do M''''Boi Mirim, após um veículo bater em um estabelecimento comercial. As vítimas foram encaminhas aos hospitais Regional e Pedreira. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 7h30, a cidade registrava 41 quilômetros de lentidão, a metade deles na zona leste da capital paulista.