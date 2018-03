Acidentes deixam dois mortos na zona oeste de SP Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em dois acidentes ocorridos hoje em São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o primeiro aconteceu, por volta da zero hora, na Marginal Tietê com a Avenida Gastão Vidigal, entre a Lapa e o Jaguaré, na zona oeste da cidade. Um caminhão que transportava batatas tombou, matando uma pessoa e ferindo outra. O outro acidente aconteceu, no fim da manhã, na saída da Rodovia Castello Branco, próximo ao acesso para a Marginal Pinheiros, também na região oeste. Um motociclista perdeu o controle do veículo, caiu e morreu no local. No início da tarde, um veículo movido a gás se incendiou na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Rodovia dos Imigrantes/Marginal Pinheiros, na altura do Viaduto Dante Delmanto, área sul da capital paulista. A pista ficou totalmente interditada até por volta das 12h35, quando equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local. Inicialmente a faixa da esquerda foi desobstruída e, depois do trabalho dos bombeiros, a via foi totalmente liberada. O trânsito já flui normalmente na área. Não há informações sobre vítimas.