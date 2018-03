Acidentes ferem 18 e matam 1 em rodovias de MG Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas em um acidente no início da manhã de hoje em Minas Gerais, no primeiro dia da operação de carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por volta das 2h, um ônibus da empresa Frota Nobre tombou na rodovia BR-040, na região de Carandaí, quando levava foliões de Juiz de Fora para Diamantina. Todos foram levados com ferimentos leves para os hospitais da região. Outro acidente na madrugada matou Mário Lúcio Vilarino da Silva, de 26 anos, motorista de um caminhão que transportava bananas na BR-381, no município de Santo Antônio do Amparo (MG). Segundo a PRF, ele se chocou contra a traseira de uma carreta que estava estacionada no acostamento. O condutor da carreta, Domingos Antônio de Freitas, de 31 anos, teve ferimentos leves e foi levado para o hospital de Santo Antônio do Amparo.