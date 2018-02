Acidentes matam 1 na Interligação Anchieta-Imigrantes Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em dois acidentes, ocorridos no início da noite de ontem, na interligação entre as rodovias Anchieta e Imigrantes, no trecho de planalto, em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. De acordo com a concessionária Ecovias, a primeira colisão ocorreu no km 4,5, na pista sentido Anchieta, e envolveu três ônibus, um caminhão e uma carreta, deixando uma pessoa morta.