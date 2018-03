Acidentes matam 4 e ferem 9 em estradas de MG Quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas na manhã de hoje em dois acidentes em rodovias federais em Minas Gerais. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos de passeio bateram de frente na rodovia BR-262 na região de Florestal, na região metropolitana de Belo Horizonte. Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas, sendo socorridas no Hospital Regional de Betim. Os feridos mais graves foram levados para o Pronto Socorro João 23, em Belo Horizonte. Na rodovia BR-116, outras duas pessoas morreram após o caminhão em que viajavam bater de frente com outro caminhão, na altura de Engenheiro Caldas. Juarez Vieira, de 31 anos, e Claudemir Vidal Teixeira, de 29 anos, morreram no local. O motorista do outro caminhão fugiu sem prestar socorro, informa a PRF.