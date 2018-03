Acidentes matam duas pessoas na zona oeste de SP

Duas pessoas morreram neste domingo, 12, em acidentes na zona oeste de São Paulo. O primeiro ocorreu por volta das 3h30, na Rua Amarante do Maranhão, no bairro Vila Dalva. Um carro bateu contra um poste. Um dos ocupantes do veículo morreu na hora. Outras três mulheres se feriram e foram levadas ao Hospital das Clínicas. O estado delas não era grave, segundo o Corpo de Bombeiros. Às 9 horas, o trecho da rua onde ocorreu a colisão permanecia parcialmente interditado para perícia.

Mais tarde, por volta das 7 horas, um ônibus e uma moto se chocaram na Avenida Cândido Portinari, no bairro Vila Jaguara. Um jovem de 22 anos morreu na hora. Outro, de 18 anos, foi socorrido em estado grave no Hospital Geral de Vila Penteado. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou duas faixas da pista sentido centro.

Estrada

Um ciclista de 44 anos morreu ao ser atropelado na Rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 5 horas, na altura do Km 88, sentido capital paulista. A vítima seguia pelo acostamento e morreu na hora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo que atingiu a bicicleta fugiu sem prestar socorro e, até o momento, não foi identificado.