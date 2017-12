Acidentes matam três pessoas em Ribeirão Preto-SP Três pessoas morreram em acidentes ocorridos em rodovias da região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Em um deles, o motorista Rodrigo Cullini Mininel, de 24 anos, morreu ao capotar com o carro após perder o controle no quilômetro 320 da Rodovia Cândido Portinari. O Vectra se incendiou e a vítima foi carbonizada. No final da tarde de ontem, no quilômetro 310 da Rodovia Anhangüera, uma moto que seguia de Ribeirão Preto para Jardinópolis foi atingida na traseira por um carro. O passageiro da moto Nelson Silva Rêgo, de 39 anos, caiu na pista e foi atropelado por outro carro. Ele morreu na hora. O condutor da moto, José Martins Marques, de 24 anos, sofreu ferimentos leves. No quilômetro 35 da Rodovia Abrão Assed, em Serrana, uma moto invadiu a faixa contrária e bateu de frente contra um Gol. O condutor da moto Everton Everaldo da Silva, de 26 anos, morreu. O passageiro da moto, Rodrigo Caetano de Oliveira, de 18 anos, foi internado em estado grave no hospital de Serrana. Dois ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves e um terceiro foi internado em estado grave.