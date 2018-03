Acidentes mataram 34 nas estradas de SP no carnaval A Polícia Militar de São Paulo divulgou na noite de hoje o resultado parcial da Operação Carnaval 2008, que é realizada em todo o Estado. A operação teve início na sexta-feira e será encerrada à meia-noite de amanhã. Segundo o Comando Geral da PM, das 19 horas de sexta-feira até as 7 horas de hoje, foram registrados nas estradas estaduais 724 acidentes, o que resultou em 483 vítimas - 334 com ferimentos leves, 115 em estado grave e 34 mortes. Um total de 10.067 multas de trânsito diversas foram aplicadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Foram 130.951 pessoas revistadas e identificadas; 52.580 carros de passeio e 28.973 motos vistoriadas; 78 armas de fogo e 101 armas brancas apreendidas; 407 pessoas presas em flagrante; 235 adolescentes detidos por ato infracional e encaminhados à Vara da Infância e Juventude; 5.184 encaminhamentos de ocorrências a outros órgãos policiais, e 21.136 ocorrências atendidas pela PM.