Acidentes na Dutra caem 11% durante carnaval A concessionária Nova Dutra, que administra a Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, registrou 104 acidentes com 48 feridos e uma morte neste feriado de carnaval, entre a zero hora de sexta-feira e meia-noite de ontem. De acordo com a Nova Dutra, houve uma queda de 11% em relação às ocorrências do mesmo período de 2007, quando foram contabilizados 117 acidentes, com 82 feridos e duas mortes. Segundo o gestor de atendimento da Nova Dutra, Marcelo Rezk, a diminuição dos acidentes foi influenciada pelo comportamento do motorista. "As chuvas contribuem para a ocorrência de acidentes mas, apesar delas, houve redução da violência do tráfego".