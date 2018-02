Acidentes prejudicam tráfego na Imigrantes e na Dutra

O tráfego estava congestionado entre os quilômetros 35 e 40 da pista sul da Rodovia dos Imigrantes devido a uma colisão entre um carro e uma moto. A concessionária Ecovias não dispunha de informações sobre feridos. Nos demais trechos da rodovia, o tráfego estava intenso, mas sem pontos de paradas. O tráfego fluía normalmente na Rodovia Anchieta, que também liga a capital ao litoral sul do Estado.

Na Rodovia Presidente Dutra, três acidentes ocorridos durante o começo da manhã na região de Taubaté ainda causavam reflexo na via por volta das 11h30, mesmo após a retirada dos veículos das faixas de rolamento. No local havia um congestionamento de 19 quilômetros no sentido Rio. Em Guararema, uma faixa de rolamento interditada para obras, no sentido Rio, causava lentidão de quatro quilômetros.

Na Rodovia dos Tamoios, uma manifestação de cerca de 600 pessoas interditava as duas pistas da Rodovia dos Tamoios, na região de Caraguatatuba, no litoral norte do Estado. Os manifestantes pediam obras e sinalização e a instalação de um redutor de velocidade no local, por conta de um atropelamento ocorrido na semana passada. Havia de manhã um congestionamento de 10 quilômetros na pista sentido litoral. Em direção a São Paulo também havia lentidão, segundo a PRE.

O sentido interior da Rodovia Castello Branco estava com dois pontos de morosidade por conta do excesso de veículos. Um deles entre os quilômetros 17 e 25 e outro nos quilômetros 33 e 35. A Rodovia Raposo Tavares também apresentava lentidão entre os quilômetros 43 e 45.