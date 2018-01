Acionista da Oi aprova emissão de R$3 bi em debêntures Os acionistas da Telemar Norte Leste (Oi) aprovaram por unanimidade, em assembléia realizada nesta segunda-feira, a emissão de até 3 bilhões de reais em debêntures não conversíveis em ações, conforme decisão do conselho anunciada no início do mês.