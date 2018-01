Acionista do Yahoo quer venda de serviço de buscas à Microsoft

A Ivory Investment Management, que controla 1,5% das ações do Yahoo, encorajou o grupo de Internet a vender seu serviço de buscas à Microsoft, afirmando que a transação mais que dobraria o valor do Yahoo. O Ivory propôs em carta ao conselho do Yahoo que este tente salvar um acordo com a Microsoft, que fracassou mais cedo este ano. A Microsoft tinha lançado oferta de compra do Yahoo por 33 dólares por ação, proposta que foi rejeitada juntamente com tentativa da gigante do software de ficar apenas com a área de buscas do grupo de mídia online. As ações do Yahoo operavam em alta de 6,6 por cento no início da tarde desta quarta-feira, cotadas a 12,99 dólares nos Estados Unidos. "Acreditamos que um acordo com a Microsoft sobre o serviço de buscas possa propiciar valor aos acionistas do Yahoo da ordem de 24 a 29 dólares por ação, ou até mais que o dobro do preço de fechamento de 12,19 dólares registrado ontem", escreveu Curtis Macnguyen, sócio diretor da Ivory, na carta ao Yahoo. "Nossa idéia é um acordo sob o qual a Microsoft adquiriria todos os ativos de busca do Yahoo e este fecharia acordo permanente com a Microsoft para que ela fornecesse serviços de busca a todas as propriedades do Yahoo", sugere o acionista. Um porta-voz do Yahoo se recusou a comentar. A Microsoft vem insistindo repetidamente que já não tem interesse em adquirir todo o Yahoo, mas deixou em aberto a possibilidade de ficar com o serviço de buscas. A Ivory, que controla 21,4 milhões de ações do Yahoo, informou que a empresa poderia receber pagamento antecipado de mais de 15 bilhões de dólares da Microsoft pelo serviço de buscas, e que ela reteria 80 por cento da receita gerada por publicidade vinculada a buscas em seus sites. O acordo elevaria as receitas do Yahoo antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) em mais de 500 milhões de dólares anuais, de acordo com o Ivory. Yahoo e Microsoft também economizariam 800 milhões de dólares ao combinar suas operações de busca e eliminar a duplicação de custos, segundo o Ivory.