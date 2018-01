Acionista japonês do Yahoo admite conversas sobre Microsoft

O presidente de uma empresa japonesa de telefonia celular com investimentos no Yahoo afirmou nesta quinta-feira, 7, que está em conversação com o CEO da empresa de internet, Jerry Yang, sobre como lidar com a proposta de compra da Microsoft. VEJA TAMBÉM: Microsoft oferece US$ 44,6 bilhões para compra do Yahoo Google acusa monopólio da Microsoft com compra da Yahoo Microsoft pode subir oferta pelo Yahoo, dizem analistas Análise: Tentativa de compra do Yahoo revela que a Microsoft está em decadência "As conversas só começaram", disse Masayoshi Son, presidente da Softbank, numa entrevista coletiva sobre lucros. "Precisamos de muito mais permutas para chegar a uma decisão final." Na semana passada, a Microsoft ofereceu US$ 44,6 bilhões para comprar o Yahoo. A Softbank japonesa detém 3,9% da empresa nos Estados Unidos e cerca de 40% das ações no Japão. A sede da empresa, Yahoo Inc., é dona de apenas um terço do Yahoo Japão. Son preferiu não falar sobre seu posicionamento nas negociações ou sobre um possível acordo. Mas, em resposta a repórteres, ele negou estar pensando em oferecer uma contra-proposta para comprar a Microsoft Corp. "Tudo é possível, mas não estou pensando nisso no momento", afirmou. A Softbank, que construiu seu império na internet por meio de aquisições, comprou a operadora Vodafone no Japão por US$ 15 bilhões em 2006. O presidente Son, que mantém boas relações tanto com Jerry Yang, do Yahoo, quanto com Bill Gates, da Microsoft, observou que a Softbank e o Yahoo têm dois importantes negócios juntos - o Yahoo Japão e a empresa de buscas chinesa Alibaba Group. Analistas dizem que, se o Yahoo rejeitar a proposta da Microsoft, a companhia será obrigada a enfrentar outras ofertas ou fazer mudanças para satisfazer investidores. O Google também anunciou que poderia fazer uma parceria amigável com o concorrente Yahoo, mas a aliança deve ser impedida por agências regulatórias antitruste.