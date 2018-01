Acionistas da Alcatel aprovam fusão com a Lucent Os acionistas da Alcatel aprovaram a fusão com a concorrente Lucent Technologies em sua assembléia anual nesta semana, sem ressalvas. Todas as outras resoluções que estavam em pauta também foram aprovadas pelos acionistas da Alcatel, com exceção da resolução referente ao cancelamento do direito de voto duplo, que não foi recomendada pelo Conselho de Administração. "Estou satisfeito pelo fato dos acionistas da Alcatel terem aprovado nossa fusão estratégica com a Lucent Technologies, e os agradeço por sua confiança", afirmou Serge Tchuruk, Chairman e CEO da Alcatel. Os acionistas da Lucent também aprovaram a fusão com a Alcatel em sua assembléia geral que aconteceu nesta quinta-feira, em Nova York.