Acionistas da Telecom Italia e Telefónica negam oferta

Após a negativa, as ações da Telecom Italia perderam grande parte dos ganhos do início da sessão que foram gerados por uma notícia publicada no jornal La Repubblica. O diário publicou que a Telefónica iria fazer uma proposta toda em ações de compra da Telecom Italia, pagando um prêmio de entre 25 e 30 por cento.

A Telefónica informou em comunicado que qualquer informação publicada pela imprensa nesta sexta-feira sobre suas participações na Telecom Italia é falsa.

Em comunicado separado, os três acionistas da Telco --Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo e Mediobanca-- afirmaram que as informações do jornal eram "completamente sem fundamento".

A Telco controla 24,5 por cento da Telecom Italia.

O jornal também publicou que os acionistas montariam um novo veículo de investimento, que deteria a participação da Telco na Telecom Italia e os cinco por cento que a empresa Criteria possui na Telefónica. A Criteria é uma holding do La Caixa, maior banco de poupanças da Espanha.

A Criteria não quis falar sobre o assunto quando contatada pela Reuters.

O ministro da Indústria da Italia, Claudio Scajola, disse que vai pedir aos executivos da Telecom Italia novas informações sobre a situação da empresa com a Telefónica na próxima semana.

"A Telecom (Italia) é um importante ativo para a Itália... e na próxima semana vou pedir aos executivos para me dizerem o que está acontecendo", afirmou Scajola.

Especulações sobre uma possível aquisição vêm crescendo após o ministro da Indústria espanhol, Miguel Sebastian, dizer nesta semana que a Itália deveria se abrir a investidores espanhóis, ao ser perguntado sobre notícias sobre uma possível fusão entre as duas operadoras.

No Brasil, a Telecom Italia opera através da unidade celular TIM Participações e a Telefónica tem operações nos mercados de telecomunicações móveis e fixas.