Acionistas dissidentes conquistam controle da Take-Two Acionistas dissidentes assumiram o controle da Take-Two Interactive Software e demitiram o presidente-executivo, Paul Eibeler, anunciou na quinta-feira a empresa que produz a série de videogames "Grand Theft Auto", um grande sucesso de vendas. As ações da Take-Two subiram em mais de 6%, em transações realizadas no pregão eletrônico, em meio a notícias de que os dissidentes haviam tomado o controle do Conselho e apontado Strauss Zelnick, antigo presidente-executivo da BMG Entertainment, para a presidência do Conselho da produtora de games. Zelnick disse que o objetivo é tornar a empresa mais eficiente, e que demissões não serão realizadas no futuro imediato. "Dentro de três a seis meses delinearemos um plano", disse. "Precisamos criar outros sucessos. Sinto que existe muito talento criativo por aqui", afirmou o executivo em entrevista coletiva. Os investidores há muito vinham pressionando por uma substituição dos executivos da Take-Two, que depende do "Grand Theft Auto" para a maioria da sua receita e não vem conseguindo criar novos jogos de sucesso em ritmo comparável aos concorrentes. Além disso, a companhia sofreu sucessivos escândalos devido a problemas em sua contabilidade, conteúdo sexual oculto em "Grand Theft Auto: San Andreas" e concessões indevidas de opções de ações. O grupo de acionistas dissidentes detém 46% das ações da empresa.