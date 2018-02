Acionistas do banco italiano Monte Paschi adiam plano de capitalização

O banco mais antigo do mundo precisou receber ajuda de 4,1 bilhões de euros do Estado no início deste ano depois de ser atingido pela crise da dívida na zona do euro e por perdas com derivativos.

A terceira maior instituição credora da Itália precisa da capitalização - maior que o valor de mercado do banco - para pagar a ajuda estatal e evitar nacionalização.

Sua direção, liderada pelo presidente do Conselho, Alessandro Profumo, e pelo presidente-executivo Fabrizio Viola, pretendiam lançar a medida em janeiro, mas foram derrotados durante uma assembleia de acionistas neste sábado após o principal investidor do banco votar contrariamente à proposta.

(Por Silvia Aloisi)