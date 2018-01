Acionistas fecham acordo para compra da Br Telecom pela Oi

A operação decompra da Brasil Telecom pelo grupo Oi será formalizada na próxima semana após acordo acertado na noite de quinta-feira, 27, por acionistas das empresas. "Foi feito sim, acordo. A operação será formalizada na semana que vem. Mas, até o fechamento da operação, a Oi não vai se pronunciar sobre números", informou a assessoria de imprensa da Oi por telefone. Veja também: Megafusão de teles Em fevereiro, a Oi informou ao mercado que a compra do controle da Brasil Telecom deveria custar entre R$ 4,5 bilhões e R$ 5,2 bilhões. A empresa não tinha até então certeza do valor final da operação. Nesta sexta-feira, a imprensa informou que a compra da operadora que atua no Sul, Centro-Oeste e parte da região Norte do País "gira em torno de R$ 8 bilhões". Uma fonte próxima às negociações confirmou o valor publicado, dizendo que se trata de principal, acrescido de custos como oferta a minoritários e dívidas. A união das duas companhias deve criar uma operadora nacional com cerca de 30% do faturamento bruto da indústria de telecomunicações, segundo informações do site especializado Teleco. Além disso, e com base em números de 2007, a nova empresa formaria um grupo com 56,7% dos acessos de telefonia fixa do país, 17,9% das linhas celulares e 42,7% dos acessos banda larga. Procurada, a assessoria de imprensa da Brasil Telecom não comentou o assunto. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse nesta sexta que foi informado extra-oficialmente sobre o acordo. "A informação não oficial (que recebi) é que eles acertaram ontem um 'global settlement' para as diversas ações judiciais que existem no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e isso abre caminho para que realmente possa se viabilizar a operação", disse ele. A união de fato das duas companhias precisa ainda de uma mudança na legislação de telecomunicações do País, já que pela lei atual um mesmo grupo não pode ter duas concessões públicas de telefonia. Até meados deste mês, a eventual mudança na legislação ainda não havia entrado na pauta de discussões da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), apesar de haver recomendação do Ministério das Comunicações para uma reavaliação da legislação. Segundo Hélio Costa, até a próxima quinta-feira (dia 3) todos os detalhes do acordo selado na quinta pelos acionistas das empresas de telefonia deverão estar resolvidos. "A partir dai é só ficar aguardando a posição da Anatel", comentou. Às 12h50, as ações da Brasil Telecom exibiam alta de 4,05% e as da Oi subiam 3,8%. No mesmo horário, o Ibovespa operava estável. (com Leonardo Goy, da Agência Estado)