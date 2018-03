Acnur quer planejar volta de refugiados iraquianos

O Alto Comissário da ONU para refugiados, Antonio Guterres, disse neste sábado que está na hora de começar a articular o retorno voluntário de parte dos quatro milhões de iraquianos que deixaram suas casas desde o início da guerra, em 2003. Guterres se reuniu com membros do governo iraquiano para começar a estudar sob quais condições o retorno poderia ser feito. Estima-se que mais de dois milhões de pessoas tenham fugido do Iraque e outros dois milhões tenham migrado para outras regiões do país em busca de segurança. Em entrevista à BBC após o encontro com autoridades iraquianas, Guterres disse que vai aumentar o número de funcionários do Alto-Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) em Bagdá para, em conjunto com o governo iraquiano, avaliar as possibilidades de retorno dos refugiados. "Para encorajar e promover o retorno, primeiro precisamos ter certeza de que há segurança e também se há condições para uma reintegração bem-sucedida com a sociedade", disse o comissário à BBC. De acordo com o correspondente da BBC em Bagdá Jim Muir, a situação da segurança no país melhorou consideravelmente nos últimos seis meses, mas ainda está longe de ser o ideal. Alguns refugiados que escolheram a Síria como destino têm começado a voltar para o Iraque, mas o retorno nem sempre é "bem-sucedido", afirma o correspondente. A Síria recebeu cerca de 1,5 milhão de refugiados iraquianos e a Jordânia, cerca de 1 milhão. Guterres disse que os dois países "estão pagando um grande preço social e econômico por receber tamanho fluxo migratório". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.