Ações alemãs e portuguesas fazem bolsas fecharem em queda

O índice FTSEurofirst 300, que reúne os principais papéis do continente, fechou em queda de 0,38 por cento, a 1.358 pontos.

O recuo do DAX e do português PSI20 contribuiu para a queda das bolsas da região, que se afastaram das máximas em anos atingidas no fim de junho.

O índice alemão recuou na esteira da pesquisa ZEW, que mostrou que a confiança de investidores e analistas caiu em julho pelo sétimo mês seguido, par ao nível mais baixo desde dezembro de 2012.

A bolsa de Lisboa também foi pressionada pelo tombo nas ações do Banco Espírito Santo (BES) e da Portugal Telecom. A ação do BES recuou 14,6 por cento.

A queda nas ações da Portugal Telecom se seguiu a notícias de que a Rioforte, empresa holding da família Espírito Santo, está se preparando para entrar com pedido de proteção contra seus credores.

A notícia veio horas antes do prazo para o pagamento pela Rioforte de uma dívida de 1 bilhão de dólares com a Portugal Telecom. A Rioforte detém uma fatia de 49 por cento no Espírito Santo Financial Group, maior acionista do BES. A Rioforte recusou-se a comentar.

O vice-presidente de Investimentos do banco suíço Reyl, François Savary, disse que, embora não veja qualquer problema maior e sistêmico no BES, o movimento destaca a natureza frágil de economias do sul da Europa, como Portugal, Espanha e Itália.

"O BES não é sistêmico, mas Itália, Espanha e Portugal continuam sendo países com problemas econômicos", afirmou.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,53 por cento, a 6.710 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,65 por cento, a 9.719 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,03 por cento, a 4.305 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,33 por cento, a 20.422 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,23 por cento, a 10.475 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,13 por cento, a 6.111 pontos.