Ações da Alcatel desabam após 3o alerta de desempenho no ano A fabricante de equipamentos de telecomunicações Alcatel perdia cerca de 10 por cento de seu valor de mercado nesta quinta-feira depois de divulgar um terceiro alerta de desempenho este ano. A empresa afirmou nesta quinta-feira que tem observado uma queda no consumo entre seus clientes de rede sem fio na América do Norte, o que significa que ela não obteve um alto volume de vendas depois de baixar seus preços. A Alcatel é a líder de mercado em equipamentos de rede para telefones fixos e serviços relacionados, mas fica atrás da Ericsson no setor de equipamentos para redes sem fio. A Alcatel agora espera que sua receita em 2007 fique estável ou ligeiramente maior, mantendo-se taxas de câmbio. A companhia havia previsto que o faturamento aumentaria cerca de 5 por cento. A empresa projetou ainda que o lucro operacional no terceiro trimestre fique em torno do "break-even", equilíbrio. Às 9h52, as ações da Alcatel estavam em queda de 9,93 por cento, cotadas a 6,52 euros, a mais desvalorizada no índice francês CAC-40, influenciando negativamente nos índices das bolsas européias. Mais cedo, as ações da companhia chegaram a desabar mais de 12 por cento. O corte na previsão anterior de receita veio depois que a Alcatel divulgou alerta de lucro em janeiro, seguida de um alerta sobre vendas em abril. A Alcatel-Lucent foi formada pela aquisição da norte-americana Lucent pela francesa Alcatel, e o novo grupo combinado tem sofrido problemas com custos relacionados à fusão e incertezas sobre integração de produtos. "Não vamos investir nas ações por causa dos problemas com os lucros, mesmo se o setor e as ações se mostrem atraentes", declarou o gerente de fundos do Agilis Gestion, Frederic Hamm. "Apesar da empresa reconhecer que está competindo num mercado acirrado e executando uma complexa fusão, mas acreditamos ter a combinação certa de pessoas e ativos para colocar a companhia como participante líder da indústria", declarou a presidente-executiva da empresa, Patricia Russo, em comunicado. Uma dura competição com a Ericsson e outros concorrentes forçou a Alcatel a vender produtos para rede sem fio a preços relativamente baixos, pressionando as margens de lucro da companhia. As ações da Alcatel caíram cerca de 40 por cento desde o início de 2007, um dos piores desempenhos entre as ações de empresas blue-chip na França.