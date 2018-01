Ações da Apple batem recorde após divulgação de balanço

Os analistas já contavam com bons dados de vendas do iPhone e resultados favoráveis, mas os números do grupo Apple no último trimestre melhoraram as expectativas e dispararam as ações da empresa até um novo recorde histórico. A companhia com sede no Vale do Silício alcançou entre julho e setembro de 2009, o quarto trimestre de seu último ano contábil, um lucro líquido de US$ 1,665 bilhão, 46% a mais que no ano anterior.

As vendas, por sua parte, registraram uma alta de 25% , para os US$ 9,870 bilhões. E boa parte do avanço se deveu à venda de computadores Macs e do telefone celular iPhone, trunfo da empresa fundada por Steve Jobs e cuja última versão, o iPhone 3SG, foi lançada mundialmente em junho. Desde junho e até setembro, a Apple vendeu 7,4 milhões de unidades do aparelho, 7% a mais que um ano antes.

Por sua parte, as vendas de Macs cresceram 17%, até o recorde histórico em um trimestre de 3,05 milhões de unidades, apesar da queda mundial da demanda por computadores e do alto preço dos aparelhos em comparação com a concorrência.

Previsões similares tinham sido adiantadas nos últimos dias pelos analistas e muitos pensavam que o mercado já tinha descontado seu efeito, mas as ações da Apple subiram hoje com um inesperado impulso e chegaram a alcançar os US$ 204, um recorde histórico.

No final do pregão em Wall Street, os títulos eram negociados nos mercados eletrônicos a US$ 202, 6,5% a mais que na abertura.

A companhia espera, inclusive, melhorar estes resultados no atual trimestre, que costuma ser um período de fortes vendas para o setor de eletrônicos por causa do Natal.

A Apple, que costuma ser conservadora em suas previsões, prevê um faturamento de entre US$ 11,3 bilhões e US$ 11,6 bilhões e um lucro por ação de entre US$ 1,70 e US$ 1,78 entre outubro e dezembro.

O presidente-executivo e fundador da Apple, Steve Jobs, que esteve sob licença médica durante grande parte do ano contábil devido a um transplante de rim, disse que a companhia tem "uma boa escalação frente às festas e alguns novos produtos estupendos para 2010", segundo o comunicado que acompanhou a publicação dos resultados.

A maioria das apostas sobre esses novos produtos aponta para um Tablet PC, um computador pessoal plano com touchscreen, no qual, segundo rumores, Jobs teria estado trabalhando pessoalmente, inclusive durante a licença.

Nem sequer as más notícias sobre o iPod estragaram a festa da Apple. As vendas do reprodutor digital caíram 8% entre junho e setembro, até as 10,2 milhões de unidades. No entanto, estes números não refletem as novidade introduzidas em setembro - de novas funções para o iPod Nano e um corte no preço do iTouch - que, sem dúvida, elevarão as vendas no trimestre atual.

O principal desafio para a Apple agora é manter-se à altura das expectativas e não frustrar os investidores, pois muitos já se perguntam até onde suas ações podem seguir subindo.