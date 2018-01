Ações da Apple caem antes de anúncio na terça-feira

As ações da Apple caíam cerca de 3% nesta segunda-feira, 8, antes de um aguardado evento marcado para terça-feira, 9, em que a fabricante do Mac, iPod e iPhone deve apresentar um novo modelo de seu player de música digital e números atualizados de venda do celular com tela sensível a toques. Os papéis da empresa geralmente caem antes de um grande anúncio de produtos, afirmou Shannon Cross, analista na Cross Research, acrescentando que os receios sobre a força do gasto dos consumidores nos Estados Unidos também pesa sobre as ações da Apple. Na semana passada, a companhia enviou email a repórteres e analistas chamando para um evento em San Francisco chamado "Let's Rock". O convite trazia a imagem de um homem com um iPod pulando no ar. Analistas esperaram atualizações da linha de iPods no evento. Cross apontou que alguns estão aguardando novas versões da linha da notebooks da companhia, mas informou que isso pode não ocorrer na terça-feira. "No momento, a ação da Apple está oscilando entre as preocupações com a força no mercado de consumo, questões sobre o quão rapidamente a empresa renovará produtos e o que eles anunciarão amanhã", disse Cross. O analista disse que observadores do mercado e investidores de Wall Street estão ansiosos por novos números sobre as vendas do iPhone 3G até o momento. À 16h14 (horário de Brasília), as ações da Apple exibiam queda de 2,7 por cento, cotadas a 156,10 dólares. No mesmo horário, a bolsa de tecnologia Nasdaq exibia ligeira desvalorização de 0,05 por cento.