Ações da Apple sobem por novo frenesi em torno do iPod

As ações da Apple subiram mais de 40% nesta quarta-feira, 29, incentivadas por mais rumores sobre um iminente lançamento de novas versões do player de mídia digital iPod, que pode levar os atuais usuários a trocar seus aparelhos. As ações da companhia subiam 4,07% no início da tarde, após a Apple ter distribuído convites para um evento em San Francisco, marcado para 5 de setembro. O Goldman Sachs afirmou em nota a clientes que a data deve marcar "quase certamente o lançamento de uma nova família de iPods". "O anúncio do produto deve incluir uma linhagem completa de iPods renovados, com funcionalidades significativamente melhores com os preços atuais, incluindo o muito antecipado iPod com full-screen", informou o Goldman. O Goldman recomendou aos clientes a compra de ações da Apple, afirmando que o próximo iPod com vídeo pode levar a um "acelerado ciclo de atualizações" da base de aparelhos. As ações da Apple acumulam alta de 55% este ano, fortalecidas pelo sucesso do iPod, aparelho que domina o mercado de tocadores portáteis de mídia digital, e do iPhone, celular multimídia lançado em junho. Os ganhos das ações acontecem apesar da maior fabricante de celulares do mundo, Nokia, ter apresentado nesta quarta-feira um novo pacote com loja própria de músicas digitais e um novo modelo para rivalizar com a Apple. Separadamente, a Apple informou nesta quarta-feira que venderá programas de televisão na Grã-Bretanha através de sua loja online iTunes, como parte do projeto de tornar-se um ponto de parada obrigatória em termos de diversão digital.