Ações da BrT caem mais de 10% após Oi suspender incorporação

As ações preferenciais da BrT tinham desvalorização de 10,4 por cento, a 14,96 reais, às 13h39, a maior baixa percentual desde 22 de outubro de 2008. O Ibovespa recuava 1,3 por cento.

A Oi anunciou no final da noite de quinta-feira que decidiu interromper o processo de incorporação das ações da BrT, cuja compra foi anunciada em abril de 2008. Auditoria realizada pela BDO Trevisan indicou que as perdas possíveis em litígios contra a BrT podem ser o dobro do que havia sido provisionado até agora.

A Oi, ex-Telemar, e a BrT concordaram em rever a relação de substituição de troca de ações no âmbito da reestruturação societária do grupo, depois que as provisões forem contabilizadas no resultado da BrT referente ao quarto trimestre de 2009.

O valor a ser reconhecido no balanço da Brt de outubro a dezembro, que não tem efeito no caixa, será de 1,290 bilhão de reais, elevando o total relativo à contingências judiciais na companhia para 2,535 bilhões de reais.

"É difícil de acreditar que os acionistas minoritários da Brasil Telecom terão que votar para concordar com um preço menor por suas ações, então há alguma incerteza envolvida na transação", disse em relatório nesta sexta-feira o analista Andre Baggio, do JPMorgan Chase.

"O momento de divulgação do resultado da auditoria deixa uma série de questões sem resposta. O que motivou a Telemar a anunciar isso agora, e por que tão tarde no processo de fusão?", questionou Baggio.

Segundo a Oi, uma nova relação de substituição de ações da BrT por papéis do grupo Oi será apresentada em assembleia geral destinada aos minoritários detentores de ações preferenciais ou ordinárias da BrT.

O analista Michael Morin, do Barclays Capital, disse que o atraso adicional para completar a fusão entre Oi e BrT "parece ter implicações negativas para o consenso das estimativas da empresa para 2010". Ele pode revisar suas previsões para o resultado da companhia combinada quando mais detalhes estiverem disponíveis.

As ações ordinárias da BrT perdiam 13,1 por cento, a 24 reais. Os papéis preferenciais da Oi recuavam 3,56 por cento, para 35,26 reais, e os da Telemar Norte Leste cediam 2,66 por cento, a 60,37 reais.