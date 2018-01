Ações da Ericsson disparam 25% após lucro acima do esperado As ações da fabricante de equipamentos de telecomunicações Ericsson disparavam cerca de 25 por cento nesta sexta-feira, o maior ganho em quase cinco anos, depois que a companhia revelou resultado de primeiro trimestre melhor que o esperado pelo mercado. Apesar da alta, o lucro ainda está distante de onde estava um ano antes, mas superou uma série de previsões pessimistas do mercado, que esperava que a maior fabricante de rede de telefonia móvel do mundo divulgasse notícias negativas. "Eu estou muito satisfeito com os números. Eles foram melhores que as minhas previsões e melhores que o consenso", disse Nicolas von Stackelberg, da Sal. Oppenheim. A companhia teve lucro de 4,3 bilhões de coroas suecas (729 milhões de dólares) no trimestre, uma queda acentuada diante do ganho de 8,2 bilhões de coroas obtido um ano antes, mas melhor que os 3,95 bilhões esperados pela média de previsões do mercado quando excluídos custos de reestruturação. As ações da empresa, que viram uma perda de 50 por cento no valor desde que a Ericsson anunciou resultado em outubro, exibiam valorização de 25,24 por cento. Os investidores estavam preocupados sobre a direção do principal mercado da Ericsson, infra-estrutura para redes móveis, conforme operadoras de telefonia celular seguram investimentos. E apesar de a Ericsson manter previsão de que o mercado de infra-estrutura será estável este ano, fortes números de vendas sinalizaram que as condições do setor podem não ser tão fracas quanto o temido. "Eu creio que a grande questão, considerando o que aconteceu nos últimos seis a nove meses, é que você pode ver pelo menos da perspectiva da Ericsson que está um pouco mais estável", disse Greger Johansson, analista da Redeye. Ele acrescentou que o mercado pode ter ficado exageradamente pessimista sobre a companhia depois de dois trimestres difíceis. REUTERS AAJ VS