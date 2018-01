Ações da Motorola têm maior queda em 5 anos As ações da Motorola caíram 7 por cento nesta segunda-feira, a maior queda em cinco anos, depois que analistas reduziram a avaliação da fabricante de equipamentos diante do medo de que a empresa não consiga interromper as perdas de participação de mercado na América do Norte. O analista T. Michael Walkley, da Piper Jaffray, reduziu sua recomendação para os papéis da Motorola de "neutro" para "vender" e o preço-alvo de 9,75 dólares para 7 dólares, diante das preocupações com a queda na participação de mercado. "Nossas análises mostram declínio nas vendas da Motorola para todas as quatro maiores operadoras da América do Norte", escreveu o analista. O mercado norte-americano representa quase metade das vendas globais, em unidades, para a Motorola. A companhia, número 3 no ranking mundial de vendas de celulares está sob pressão por ter fracassado em apresentar um modelo de telefone móvel de sucesso desde o lançamento do Razr, no final de 2004. O analista Matt Thornton, da Avian Securities, também disse nesta segunda-feira que suas pesquisas o levaram a cortar o rating da Motorola de "positivo" para "neutro". O rebaixamento, que seguiu movimento similar da corretora RBC na semana passada, levou as ações a uma queda de 0,56 dólar, a 7,38 dólares, no meio da tarde. Os papéis da companhia perderam quase 60 por cento de seu valor desde o ano passado. Além de enfrentar a concorrência do iPhone da Apple, a Motorola também sofre com a decisão da Sprint Nextel, desde a última quarta-feira, de vender o novo modelo da Samsung de tela sensível ao toque por 130 dólares, com subsídio. O mercado mostrou pouca reação ao anúncio da Motorola do lançamento do modelo ZN5, nesta segunda-feira, em uma parceria com a Eastman Kodak . Os analistas também enxergam algum risco nos planos anunciados pela Motorola de separar a divisão de celulares no próximo ano, depois de mais de um ano de prejuízos com o negócio. (Reportagem de Ritsuko Ando e Bhaswati Mukhopadhyay)