Ações da Oi recuam após renúncia do presidente-executivo Zeinal Bava As ações da Oi recuavam fortemente na Bovespa nesta quarta-feira, após o presidente-executivo da operadora de telecomunicações Zeinal Bava renunciar ao cargo na véspera, ampliando as especulações no mercado sobre o futuro da fusão da empresa com a Portugal Telecom.