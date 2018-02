Ações da Portugal Telecom derrapam para mínima histórica As ações da Portugal Telecom chegaram a cair 13 por cento para nova mínima histórica nesta sexta-feira, arrastadas pela forte queda da parceira Oi, com a saída do presidente-executivo da companhia brasileira, Zeinal Bava, levantando dúvidas sobre a conclusão da fusão entre as duas empresas, disseram operadores.