Ações da Sharp caem a mínima de 5 meses com notícia de nova emissão de ações As ações da Sharp caíram a uma mínima de cinco meses nesta segunda-feira, após o jornal Asahi noticiar que a maior fabricante de display do Japão está considerando outra emissão de novas ações que poderia levantar cerca de 200 bilhões de ienes (1,97 bilhão de dólares) para impulsionar suas finanças.