Ações da Vodafone sobem por notícia sobre iPhone

As ações do grupo Vodafone, da Grã Bretanha, estabeleceram novo recorde anual na quinta-feira, impulsionadas pela esperança de que a gigante da telefonia móvel esteja a ponto de fechar acordo para levar à Europa o muito alardeado celular da Apple, o iPhone. Enquanto fãs dedicados da Apple acampam diante das lojas da empresa nos EUA a fim de esperar o momento em que o iPhone será colocado à venda, as ações da Vodafone chegaram a ter alta de 2,14%. A Apple, uma produtora de computadores que se reinventou como fabricante de bens eletrônicos de consumo inovadores, causou inquietação no setor de telefonia móvel, em janeiro, ao anunciar o iPhone, um celular e player de mídia equipado com tela de toque. Nos Estados Unidos, a Apple assinou com a AT&T como operadora exclusiva do iPhone por pelo menos dois anos; o aparelho custa entre US$ 500 e US$ 600, e seus usuários terão de assinar contrato de serviço mínimo de dois anos com a AT&T.