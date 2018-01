Ações do Google sobem com balanço melhor do que esperado

As ações do Google operaram com valorização superior a 3% no pré-mercado desta sexta-feira, 16, refletindo o anúncio nesta última quinta-feira de aumento de 27% em seu lucro do terceiro trimestre, para US$ 1,64 bilhão (US$ 5,13 por ação). No mesmo período do ano passado, o Google havia registrado lucro de US$ 1,29 bilhão (US$ 4,06 por ação). Excluindo compensações baseadas em ações, o lucro por ação avançou para US$ 5,89, de US$ 4,92, o que ficou acima das expectativas dos analistas, que esperavam lucro de US$ 5,42 por ação.

A receita da companhia também superou as projeções, com uma alta de 7,3%, para US$ 5,94 bilhões. Os analistas previam receita de US$ 4,24 bilhões. A pior parte da crise global passou com apenas poucas dificuldades para o Google, que já tem planos para reforçar as operações depois de fazer demissões pela primeira vez na história da empresa no início deste ano.

Apesar de os cliques pagos terem sido prejudicados pela economia - diminuíram 2% no segundo trimestre deste ano ante o primeiro -, as perspectivas permanecem boas, especialmente porque o Bing.com, da Microsoft, ainda não foi capaz de prejudicar o domínio do Google no segmento de buscas.

Os cliques pagos, que são uma medida da frequência com que os usuários clicam nos anúncios publicados no Google, cresceram 14% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e 4% ante o segundo trimestre deste ano.

Também a IBM divulgou balanço ontem, mostrando aumento de 14% no lucro líquido do terceiro trimestre, com a melhora nas margens compensando a receita mais fraca. Mas embora a gigante do setor de tecnologia também tenha elevado suas previsões para o lucro de 2009, as ações da companhia caíram 3,38% nas transações realizadas ontem após o fechamento do mercado.

A IBM informou que registrou um lucro de US$ 3,2 bilhões no terceiro trimestre (US$ 2,40 por ação), de um lucro de US$ 2,8 bilhões US$ 2,04 por ação) registrado em igual período do ano passado. A receita somou US$ 23,6 bilhões no terceiro trimestre, abaixo dos US$ 25,3 bilhões registrados em igual período do ano passado.

A previsão de consenso dos analistas entrevistados pela Thomson Reuters era de um lucro de US$ 2,38 por ação sobre uma receita de US$ 23,86 bilhões.

A margem bruta da companhia subiu para 45,1% no terceiro trimestre, de 43,3% em igual período do ano passado, com a melhora nas margens dos negócios de serviços e software.

A IBM elevou sua previsão de lucro para o ano, para um ganho de pelo menos US$ 9,85 por ação, de uma estimativa anterior de US$ 9,70 por ação.

O presidente e executivo-chefe da IBM, Samuel J. Palmisano, disse em nota que a companhia viu uma melhora na tendência de receita e ganhos de participação em software e hardware. "Continuamos a investir no crescimento em áreas onde os clientes veem potencial para criação de valor, incluindo soluções Smarter Planet, computação nas nuvens e análises avançadas de negócios. Estamos otimistas com relação a 2009 e novamente elevamos nossas expectativas para o ano e permanecemos à frente do nosso ritmo para nossa meta de 2010 de (um lucro de) US$ 10 a US$ 11 por ação", disse. As informações são da Dow Jones.