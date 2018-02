Ações do Twitter atingem nova máxima no intradia e fecham em alta de 5,8%

As ações do Twitter fecharam em alta de 5,8 por cento, a 51,99 dólares, nesta terça-feira, depois de terem alcançado no intradia o valor recorde de 52,20 dólares. Na segunda-feira, os papéis da rede de microblogs fechou em alta de quase 10 por cento, seu maior ganho desde o início das negociações de suas ações em bolsa.

Desde que a empresa com sede em San Francisco realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO, do inglês) no início de novembro, seus fãs em Wall Street reforçaram a alta dos papéis em múltiplos inflados quando comparados às redes sociais Facebook e LinkedIn.