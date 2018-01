Ações do Yahoo! registram queda após desistência da Microsoft

As ações do Yahoo! afundaram 23% no pré-mercado da Bolsa de Nova York, perdendo cerca de US$ 8,7 bilhões em valor de mercado, enquanto Wall Street reavalia a empresa de internet após a Microsoft ter retirado sua oferta de compra. Às 8h19 (de Brasília) desta segunda-feira, 5, eram cotadas a US$ 22,02, com queda de US$ 6,65 em relação ao fechamento de sexta-feira. Veja também: Microsoft desiste de comprar Yahoo Os papéis do Yahoo! estavam valendo 33% a menos do que o preço de US$ 33 por ação oferecido pela Microsoft e considerado inadequado pela empresa. Mas o preço ainda estava acima dos US$ 19,18 que as ações custavam em 1º de fevereiro, quando a Microsoft apresentou sua oferta. A valorização dos papéis do Yahoo! nestes três meses reflete a alta da bolsa no período, bem como a possibilidade de certos catalisadores, como um acordo entre a empresa e o Google para a terceirização dos anúncios em páginas de busca, uma eventual fusão com a AOL, da Time Warner, e o retorno das negociações com a Microsoft. "No curto prazo, acreditamos que muito da energia do Yahoo! se concentrará em provar aos seus acionistas e a outros interessados que a empresa tomou a decisão correta ao rejeitar a última oferta da Microsoft (achamos que ela não tomou)", escreveu o analista do banco de investimentos UBS, Heather Bellini. "Além de possíveis processos judiciais por parte de acionistas, prevemos uma enxurrada de medidas do Yahoo! voltadas a proporcionar estabilidade e catalisadores para o preço das ações da companhia, após o que seria uma significativa queda (talvez de até US$ 6 a US$ 9) hoje", acrescentou o analista. A Microsoft retirou sua oferta pelo Yahoo! no sábado, após o fracasso das negociações em torno do preço de venda da empresa de internet. A Microsoft recusou-se a oferecer mais do que US$ 33 por ação, enquanto o Yahoo! pedia US$ 37. As ações da Microsoft subiam 4,65%, para US$ 30,60, enquanto muitos analistas diziam que a gigante do software havia sido prudente ao não elevar ainda mais a sua oferta. O analista do Citigroup Brent Thill apontou três razões para os investidores estarem aliviados em relação à Microsoft - o processo de integração com o Yahoo! seria um considerável desvio de foco; a companhia mostrou disciplina de preço, o que fixa um forte precedente para futuras fusões; e o acordo provavelmente seria dilutivo no curto prazo. Agora, a companhia pode destinar para outros objetivos parte dos US$ 48 bilhões que pagaria pelo Yahoo!. Thill lembrou, porém, o lado negativo do fracasso da negociação, já que a Microsoft permanece em terceiro lugar no mercado de busca na internet e tem um limitado estoque de anúncios. "Consideramos essencial que a Microsoft estabeleça sua estratégia online", escreveu o analista do Citigroup. As informações são da Dow Jones.