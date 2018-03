'Ações externas' causaram problema na web, diz empresa

Segundo a companhia, as "ações externas" que interferiram no serviço tinham como objetivo esgotar a capacidade dos servidores do speedy, desestabilizando a navegação das páginas pelos clientes. A Telefonica argumenta que os serviços de comunicação e rede de dados corporativos e de suporte a serviços públicos não foram prejudicados pelos ataques. "A empresa informa ainda que está formalmente comunicando os fatos às autoridades constituídas no sentido de investigar a autoria e motivação dessas ações e tomar as medidas que forem cabíveis", conforme a nota.