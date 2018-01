Ações ON da TIM desabam 28,3% após decisão da CVM As ações ordinárias da TIM Participações iniciaram o pregão desta quinta-feira perdendo quase um terço de seu valor, reagindo ao anúncio na noite da véspera de que a Telco não terá que fazer uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) dos papéis dessa classe em circulação no mercado.