Acordo de TV digital com Japão só na próxima semana O ministro das Comunicações, Hélio Costa, informou há pouco que o governo brasileiro sugeriu ao governo do Japão que seja realizado na próxima semana, no Brasil, o encontro entre autoridades dos dois países para assinatura dos acordos para a implantação de TV digital no Brasil. Costa confirmou que a sugestão de reunião foi feita em carta enviada pelo Itamaraty ao governo de Tóquio. O ministro comentou que o memorando de entendimento assinado em abril, em Tóquio, entre os governo brasileiro e japonês é "muito amplo" e precisa ser detalhado com troca de informações científicas. "Vamos falar de intercâmbio industrial", disse Hélio Costa. Segundo ele, a reunião da próxima semana com os japoneses é uma continuação do encontro em que os governos dos dois países assinaram, em abril, o memorando de entendimento sobre implantação do padrão japonês de TV digital no Brasil. Apesar de todos os sinais em contrário, o ministro disse que o governo brasileiro ainda não fez a escolha do padrão de TV digital que implantará no País. Hélio Costa deu as declarações ao sair do Ministério para embarcar para Belo Horizonte (BG). Amanhã, ele participa de reunião no Rio de Janeiro do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), do Ministério das Comunicações.