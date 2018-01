Acordo de TV digital marca fim de longa briga pelo mercado A assinatura do decreto que oficializa a adoção do padrão japonês de TV digital no Brasil, em detrimento dos padrões europeu e americano, marca o fim de uma longa disputa que envolveu empresas, governos e muitos interesses. As conversas, na verdade, começaram em meados da década de 90, quando os Estados Unidos já tinham estudos adiantados para a transição dos sinais analógicos para digitais. No meio das discussões pela adoção de um padrão internacional, o Brasil chegou a estudar um sistema nacional. Foram criados vários grupos de estudos e investidos mais de R$ 40 milhões em pesquisas. No final, o governo acabou optando por tentar a inclusão de alguns avanços dos cientistas daqui no sistema que virá do Japão. A briga entre americanos, europeus e japoneses pelo mercado brasileiro foi recheada de muitas promessas. O governo queria uma fábrica de semicondutores, e todos disseram que iriam estudar o investimento. Mas ninguém o assegurou. Segundo o governo, pesou na escolha do padrão japonês o fato de permitir que as imagens possam ser transmitidas aos celulares e a aparelhos em movimento, coisa que os outros sistemas não garantiam. Para os críticos da escolha, porém, o que pesou mesmo foi o fato de o modelo ser o preferido das emissoras de TV.